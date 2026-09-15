Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 22,75 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'659 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 22,41 GBP. Bei 22,88 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 583'328 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2026 auf bis zu 23,31 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,765 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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