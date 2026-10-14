Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 21,40 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 21,37 GBP. Bei 21,44 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 122'362 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. 10,47 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,748 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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