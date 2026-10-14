Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 21,26 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,26 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'698 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 21,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,44 GBP. Bisher wurden heute 451'002 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 11,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 57,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,748 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,39 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)