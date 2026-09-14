Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag gefragt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,22 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'707 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 23,30 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 224'353 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,765 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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