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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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14.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered macht am Montagnachmittag Boden gut

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 23,19 GBP zu.

Standard Chartered
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Um 16:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 23,19 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 23,31 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,11 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1'661'632 Aktien.

Am 14.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,31 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 71,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,765 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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