Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag seitwärts

Im London-Handel kam die Standard Chartered-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,22 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'776 Punkten liegt. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,34 GBP zu. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,22 GBP ein. Bei 22,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 72'135 Standard Chartered-Aktien.

Bei einem Wert von 22,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Gewinne von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.08.2025 bei 12,86 GBP. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 72,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,756 USD. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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