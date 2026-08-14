Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Nachmittag südwärts

Die Standard Chartered-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,14 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'755 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,02 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,32 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 578'921 Standard Chartered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,86 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,756 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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