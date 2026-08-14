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14.08.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Standard Chartered zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Standard Chartered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 22,25 GBP.

Standard Chartered
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Im London-Handel kam die Standard Chartered-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,25 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'764 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,34 GBP aus. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,02 GBP nach. Mit einem Wert von 22,32 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 252'922 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,86 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 42,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,756 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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