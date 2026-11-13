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13.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagvormittag billiger
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,20 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 22,20 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten realisiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,14 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,16 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78'220 Standard Chartered-Aktien.
Bei 23,64 GBP markierte der Titel am 01.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 6,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,69 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,801 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Standard Chartered gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.99 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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