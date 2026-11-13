Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 22,09 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'880 Punkten realisiert. Bei 22,06 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,16 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 519'326 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 USD belaufen. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,33 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.99 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.53 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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