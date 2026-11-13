|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 22,09 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 22,09 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'880 Punkten realisiert. Bei 22,06 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,16 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 519'326 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 USD belaufen. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,33 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.99 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.53 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
13.11.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.