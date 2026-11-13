Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagmittag südwärts

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,17 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'883 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,09 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,16 GBP. Bisher wurden heute 268'345 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 6,63 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,60 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 28.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.99 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,46 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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