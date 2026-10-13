Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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13.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 22,00 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 22,00 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'748 Punkten tendiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,04 GBP zu. Bei 21,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 163'308 Standard Chartered-Aktien.
Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. 7,45 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 62,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,749 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,39 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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