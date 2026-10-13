Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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13.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 21,67 GBP.
Um 16:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,67 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'658 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,15 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,90 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'345'525 Stück.
Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,749 USD je Standard Chartered-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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