Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagvormittag höher

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 22,44 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,52 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'539 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Bei 12,86 GBP erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,71 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,758 USD je Standard Chartered-Aktie. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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