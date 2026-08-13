Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagvormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 22,44 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 22,44 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,52 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'539 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Bei 12,86 GBP erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,71 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,758 USD je Standard Chartered-Aktie. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividende können sich Standard Chartered-Aktionäre freuen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
13.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
10.08.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.08.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.