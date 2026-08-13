Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Kursplus

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 22,41 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'786 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,58 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,43 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 731'687 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,94 Prozent. Am 16.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,86 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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