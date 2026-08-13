Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagmittag freundlich

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 22,55 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,58 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,43 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 392'917 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,86 GBP. Dieser Wert wurde am 16.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 42,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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