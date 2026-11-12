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12.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered macht am Nachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 22,22 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,32 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 22,16 GBP. Bisher wurden via London 1'238'854 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 6,39 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,801 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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