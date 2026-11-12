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12.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,27 GBP nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,27 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'874 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,31 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 22,16 GBP. Bisher wurden heute 502'165 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP ab. Mit Abgaben von 33,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,801 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.99 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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