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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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12.10.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag fester

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag fester

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 21,62 GBP zu.

Standard Chartered
23.52 CHF 1.59%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 21,62 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'616 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 21,63 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'594 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,64 GBP markierte der Titel am 01.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 8,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,750 USD je Standard Chartered-Aktie. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,39 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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