Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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12.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 21,59 GBP nach oben.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 21,59 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'641 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 21,66 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,40 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 968'921 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,40 Prozent.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,750 USD aus. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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