Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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12.10.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 21,49 GBP zu.
Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'603 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,63 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 371'732 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,11 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,750 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,39 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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