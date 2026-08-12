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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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12.08.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Vormittag ins Minus

Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,13 GBP.

Standard Chartered
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,13 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'843 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,04 GBP nach. Bei 22,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 181'587 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Gewinne von 2,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,86 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,41 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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