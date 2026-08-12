Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr bei 22,18 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,22 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,98 GBP aus. Bei 22,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'090'142 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 1,95 Prozent niedriger. Am 16.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,86 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,758 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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