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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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12.08.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochmittag mit Abschlägen

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,13 GBP.

Standard Chartered
24.20 CHF 0.22%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 22,13 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'851 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 21,98 GBP. Mit einem Wert von 22,14 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 645'166 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 2,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,86 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,91 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,758 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,41 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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