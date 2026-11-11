Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochvormittag höher

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 22,25 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'830 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,47 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,46 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 479'574 Standard Chartered-Aktien.

Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,25 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 14,72 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 33,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,801 USD aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.99 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Standard Chartered dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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