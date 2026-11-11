Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 22,02 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,47 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1'438'960 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,36 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 33,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,801 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.99 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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