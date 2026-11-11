|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 22,02 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 22,02 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,47 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1'438'960 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,36 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 33,15 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,801 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.99 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Standard Chartered (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.