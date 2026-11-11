Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 22,03 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,47 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,46 GBP. Bisher wurden via London 1'013'297 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,18 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,801 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 28.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,51 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.99 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Standard Chartered einen Umsatz von 7.53 Mrd. GBP eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,46 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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