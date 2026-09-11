Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 22,69 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'609 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,86 GBP an. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,67 GBP nach. Bei 22,78 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 106'959 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 22,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,765 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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