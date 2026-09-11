Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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11.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,78 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,78 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'657 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,91 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 22,78 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'347'120 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,93 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,67 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,765 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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