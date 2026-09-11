Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Mittag Verluste

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 22,62 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'665 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,62 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 702'024 Standard Chartered-Aktien.

Bei 22,93 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (13,52 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 40,25 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,765 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,41 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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