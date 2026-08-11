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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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11.08.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag tiefer

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,28 GBP.

Standard Chartered
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Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,28 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'860 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,19 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,20 GBP. Zuletzt wechselten via London 70'008 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,86 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,754 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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