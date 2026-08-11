Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Standard Chartered-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,24 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'862 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,13 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,20 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'084'060 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 22,62 GBP markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2025 (12,86 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,754 USD aus. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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