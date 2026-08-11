Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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11.08.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,22 GBP abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 22,22 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'853 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,13 GBP. Bei 22,20 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 659'646 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,80 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 12,86 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 72,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,754 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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