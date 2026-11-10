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10.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 22,08 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 22,08 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'854 Punkten liegt. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,12 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 21,85 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 371'862 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 7,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,801 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 28.10.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,33 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.99 Mrd. GBP – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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