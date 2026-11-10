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10.11.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag gesucht

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 21,96 GBP zu.

Standard Chartered
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Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 21,96 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'793 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,16 GBP. Bei 21,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'177'266 Standard Chartered-Aktien.

Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,65 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,97 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,801 USD belaufen. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,46 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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