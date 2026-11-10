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10.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,4 Prozent auf 22,09 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 22,09 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Bei 22,16 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 21,85 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 723'704 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 14,72 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,801 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.99 Mrd. GBP – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 25.02.2028 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,46 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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