Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Vormittag

Das Papier von Standard Chartered konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 22,78 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'685 Punkten steht. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,83 GBP zu. Bei 22,78 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 67'734 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2026 auf bis zu 22,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 40,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,765 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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