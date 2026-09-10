Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 22,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'614 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,88 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'234'755 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,93 GBP) erklomm das Papier am 09.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,765 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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