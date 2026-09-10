Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 22,63 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'632 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,88 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 22,38 GBP. Bei 22,78 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 448'272 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,765 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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