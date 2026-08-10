Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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10.08.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 22,26 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,26 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'885 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 22,29 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,20 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 87'559 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Am 16.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,86 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,754 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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