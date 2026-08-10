Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag freundlich

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 22,22 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'831 Punkten notiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,35 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 22,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 883'901 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,86 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,754 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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