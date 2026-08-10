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10.08.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit stabiler Tendenz

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Mit einem Kurs von 22,20 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 22,20 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'873 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,33 GBP. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 22,15 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 367'519 Stück.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 12,86 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 42,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,754 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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