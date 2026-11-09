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09.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Montagvormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,07 GBP zu.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 21,07 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'687 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,10 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 20,98 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 75'756 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei 23,64 GBP markierte der Titel am 01.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 10,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,14 Prozent.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,801 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 7.99 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.53 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 25.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,46 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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