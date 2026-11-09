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09.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 21,61 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 21,61 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'749 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,62 GBP. Bei 20,98 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 952'430 Standard Chartered-Aktien.
Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 8,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,72 GBP am 24.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 31,88 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,801 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.99 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Standard Chartered einen Umsatz von 7.53 Mrd. GBP eingefahren.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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