Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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09.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 21,29 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 21,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'532 Punkten notiert. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,42 GBP zu. Bei 21,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 117'439 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 9,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 57,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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