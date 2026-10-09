Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 21,28 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'558 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,43 GBP an. Bei 21,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 876'793 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,09 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 36,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,758 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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