Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,21 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'537 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 21,42 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,30 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 349'927 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 10,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 36,28 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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