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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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09.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 22,66 GBP.

Standard Chartered
24.71 CHF -0.87%
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Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 22,66 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'688 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,42 GBP. Bei 22,85 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'373'878 Stück.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,93 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,35 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,765 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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