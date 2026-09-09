Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered büsst am Mittag ein

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 22,58 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'752 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,56 GBP ab. Bei 22,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 670'590 Standard Chartered-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,93 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 40,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,765 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,41 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte