Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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08.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 20,97 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 20,97 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'378 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,97 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,08 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 270'527 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,55 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,759 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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